Pastoor: 'Voorzitter geen uitblinker in handige uitspraken'

Alex Pastoor beleefde zondag tijdens de Rotterdamse derby zijn pijnlijkste dag als voetbaltrainer. Zijn ploeg Sparta kreeg op Het Kasteel een 7-0 pak slaag van Feyenoord. De coach van de ploeg uit Rotterdam-West zegt tegenover RTV Rijnmond dat hij niet vreest voor zijn positie.

"Op het moment dat de 2-0 en 3-0 binnen gingen, op een manier die ik niet gewend ben van de spelers, zeker niet op basis van de afgelopen weken, kreeg ik in de gaten dat het een zware middag zou gaan worden. In die tien minuten, los van de drie goals, ging alles wat ons spel kan maken kapot", zegt Pastoor. "Ik ben eindverantwoordelijk. Wat dat betreft hebben we dat elkaar aangedaan. Niet de speler, trainer of technische staf."

De coach van Sparta reageerde ook op de uitspraken van voorzitter Rob Westerhof 'dat er harde maatregelen getroffen gaan worden'. "Ik vrees helemaal nergens voor. Ik sta voor wat we doen. We doen het samen. De voorzitter is volgens mij geen uitblinker in handige uitspraken. Ik quote daarmee mezelf en andere bestuursleden", reageerde Pastoor. "Als er bijvoorbeeld in de staf of spelersgroep een onwerkbare situatie is, dan kun je niet door. Daar is nooit een seconde sprake van geweest. Het zou me verbazen als dit huwelijk niet tegen een 7-0 nederlaag kan, ook al is dat tegen Feyenoord. Als het zo is, dan is dat zo."