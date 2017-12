Deel dit artikel:











Handbal: brons voor Dulfer, nipte nederlaag ARBO Rotterdam Handbal Kelly Dulfer

Kelly Dulfer heeft zondag met de handbaldames de bronzen medaille veroverd op het WK in Duitsland. De handbalster uit Schiedam versloeg Zweden in Hamburg met 24-21. Nederland werd vrijdag in de halve finale uitgeschakeld door Noorwegen.

Het was de derde keer in drie jaar tijd dat het Nederlands handbalteam bij de vier beste ploegen van een eindtoernooi hoorde. Op het WK 2015 en EK 2016 eindigden Dulfer en de handbalvrouwen op de tweede plaats. Tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro van een jaar geleden greep Oranje met een vierde plek net naast het podium. Eredivisie mannen

ARBO Rotterdam Handbal verloor in Panningen met 30-29 van het tweede team van Herpertz Bevo. Het is een zure nederlaag voor de mannen van trainer Danny Baijens, want de Rotterdammers stonden tot achttien minuten voor tijd met maar liefst vier punten voor (19-23). Bij die stand vroeg was er een time-out, waarna Herpertz Bevo 2 uiteindelijk te sterk was voor ARBO Rotterdam Handbal. De Rotterdamse formatie blijft hekkensluiter in de Lotto eredivisie met vijf punten uit veertien duels.