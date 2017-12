Pastoor op non-actief gezet bij Sparta

Sparta heeft zondag trainer Alex Pastoor op non-actief gezet. Dat is besloten na een spoedoverleg onder bestuursleden van de Rotterdamse club. Aanleiding was de 7-0 nederlaag van de Kasteelclub tegen Feyenoord.

"De club wil voorop stellen dat zij veel te danken heeft aan Alex Pastoor met het behalen van het kampioenschap in de Jupiler League," laat Sparta weten in een statement. "De redenen voor het op non-actief stellen van Alex Pastoor zijn de tegenvallende prestaties dit seizoen in de Eredivisie en KNVB Beker."

Geen verbetering zichtbaar

"Kijkend naar het restant van het seizoen heeft Sparta Rotterdam niet de verwachting dat de prestatiecurve onder leiding van Alex Pastoor sterk zal verbeteren," vervolgt het bericht. Het is nog niet bekend wie de opvolger van Pastoor gaat worden en op welke termijn er een nieuwe trainer wordt aangesteld.