Dolf Roks interim-trainer bij Sparta

Dolf Roks neemt op interim-basis de taken over van Alex Pastoor bij Sparta. Hij werkt met de selectie toe naar de uitwedstrijd bij FC Groningen, waarmee Sparta het kalenderjaar 2017 afsluit.

Roks is al vaker trainer geweest bij Sparta. In 1999 werd hij hoofdtrainer, aanvankelijk ook als interim, maar in het seizoen 2000/2001 had hij volledig de leiding. Nadat hij technisch directeur was geworden op Het Kasteel werd hij in 2002 werd hij opnieuw benoemd tot hoofdtrainer van de club en was hij nog altijd technisch directeur. De resultaten vielen echter tegen en Roks kon vertrekken.

Sinds 2014 was Dolf Roks weer terug bij Sparta Rotterdam. Eerst als Technisch manager en Scouting, maar in de afgelopen twee jaar in de functie van Hoofd Jeugd Opleiding en Scouting. Na de uitwedstrijd tegen FC Groningen zal door Sparta een permanente vervanger van Pastoor aanwijzen.