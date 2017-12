Reddingsactie honderden witte kolen.

Zuurkool maken om te voorkomen dat tienduizenden witte kolen vernietigd zouden worden. Het kon dit weekend op de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein in Rotterdam-Noord.

De kooloogst is dit jaar zo goed dat er tienduizenden witte kolen moeten worden vernietigd. Om die verspilling tegen te gaan heeft de Rotterdamse Sanne Zwart een partij van 405 kolen opgekocht in het noorden van het land. Sanne Zwart: "Ze zijn tussen de 5 en de 7 kilo schat ik. Die zie je niet in de supermarkt liggen. Ze waren overtollig"

Kraut Fund Fest werd georganiseerd door een coalitie van Rotterdamse Oogst en Ugly Food Rescuers Club, Slow Food Youth Network Rotterdam, MiM en Ferme Kolen. Gezamenlijk organiseerden zij een crowdfundingsactie waarbij 274 Rotterdammers kolen doneerden en verwerkten.

Zaterdag kon iedereen op de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein in Rotterdam-Noord tegen betaling van vijf euro langs komen om een kool te kopen en direct te verwerken tot zuurkool.

Sanne Zwart zet zich al een tijd in tegen het verspillen van voedsel. "We kunnen nu eenmalig die akker leegmaken en tegelijkertijd leer ik mensen hoe ze groenten kunnen bewaren. Je hoeft het niet weg te gooien als je het overhebt. Je kan het verzuren".

Op het evenement waren honderden mensen afgekomen. De witte kolen waren snel uitverkocht. Omdat het zo'n succes is, wil de organisatie volgend jaar dit opnieuw organiseren.