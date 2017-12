Laros over ontslag Pastoor: 'Geen vertrouwen dat hij het kon ombuigen'

Manfred Laros vindt dat het bestuur van Sparta niet op basis van emoties heeft gehandeld bij het ontslag van trainer Alex Pastoor. Dat zegt de directeur van de Kasteelclub tegen RTV Rijnmond. Pastoor werd na de 7-0 thuisnederlaag in de stadsderby tegen Feyenoord op non-actief gezet.

"Ik denk dat wij de afgelopen maanden de sportieve presentaties zeer intensief hebben gevolgd. Wij hebben daarop het besluit genomen om Edward Metgod en later Leo Beenhakker als adviseurs aan het bestuur toe te voegen. Vandaag hebben we een enorm teleurstellend resultaat. De afgelopen maanden en vandaag mondde dit uit in een vergadering waarin we deze beslissing hebben genomen", was de eerste reactie van Laros op het non-actief zetten van Pastoor. De directeur van de Rotterdammers vertelt dat deze beslissing niet zomaar is genomen.

Laros noemt vooral de tegenvallende sportieve prestaties van Sparta onder leiding van Pastoor, zowel in de eredivisie als in de beker: "Daarnaast wegen we met elkaar af of onder leiding van Pastoor de prestatiecurve omgebogen kan worden. Daarin hebben we het vertrouwen momenteel niet." De spelers van Sparta stonden nog altijd achter de oefenmeester, maar het bestuur van de Kasteelclub deed niets met dit gegeven.

Een heikel punt bij de Rotterdammers was afgelopen tijd de dubbelfunctie van Pastoor. Hij was naast trainer ook technisch manager bij Sparta. "We werkten drie jaar samen met Pastoor. Daar zijn we hem dankbaar voor wat hij de club heeft gebracht." Zo promoveerde de trainer met Sparta als kampioen van de Jupiler League naar de eredivisie en handhaafde hij de Kasteelclub vorig seizoen op de laatste speeldag van het hoogste niveau. "Dat is twee seizoenen meer dan uitstekend gegaan. Alleen brengt dit seizoen niet wat we ervan verwachten", aldus Laros, die nog niet weet of de dubbelfunctie, die Pastoor had, zal blijven.

'Niet op namen van nieuwe trainer ingaan'

Dolf Roks, hoofd Jeugdopleidingen en Scouting van Sparta, neemt voorlopig de taken van Pastoor over. Laros zegt dat het bestuur de beslissing neemt wie de nieuwe trainer van de Rotterdammers wordt. Zo worden Danny Blind, Fred Rutten en Dick Advocaat rondom Het Kasteel genoemd. "We kunnen niet op namen ingaan. De namen staan allemaal op een grote lijst." De doelstelling voor Sparta is om de werkwijze van Pastoor in stand te houden, aldus Laros.