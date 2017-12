Deel dit artikel:











Eerste verlies voor Sliedrecht Sport Sliedrecht

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zondag in de eredivisie de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In het Twentse dorpje Vroomshoop verloor de formatie van coach Matt van Wezel met 3-2 in sets van Team Eurosped.

Het duel begon nog goed voor Sliedrecht Sport, want de eerste twee sets werden met 27-25 en 25-15. Na de tweede set gaven de gasten de wedstrijd nog uit handen. Team Eurosped pakte de overige drie sets (25-17,25-23 en 15-8). Sliedrecht Sport blijft wel koploper in de eredivisie met dertig punten uit elf duels.