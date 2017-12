FC Rijnmond: 'Sparta moet verder onder nieuw elan van de visie van Pastoor'

FC Rijnmond stond zondagavond uitgebreid stil bij het op non-actief zetten van Alex Pastoor als trainer van Sparta. De Kasteelclub zette de coach aan de kant vanwege de tegenvallende prestaties in de eredivisie en beker. In de regionale talkshow werd dit ontslag vanuit verschillende kanten belicht, maar ook de 7-0 uitzege van Feyenoord op Spangen bleef niet onbesproken.

Presentator Bart Nolles ontving in FC Rijnmond de analisten Emile Schelvis en Geert den Ouden. Ook chef sport Ruud van Os nam plaats aan tafel. Zij bespraken de inmiddels oude dubbelfunctie van Pastoor en wie de nieuwe coach van Sparta zal moeten worden. Tegenover de treurnis in Rotterdam-West, stond de euforie in Rotterdam-Zuid. Hoe kon Feyenoord volgens FC Rijnmond zo doordrukken tegen Sparta?

Verder besteedde FC Rijnmond aandacht aan de tweede thuiszege van Excelsior van dit seizoen. FC Groningen werd in Kralingen met 2-0 verslagen.