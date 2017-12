Deel dit artikel:











Dode man in auto Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

In een auto in Rotterdam-Charlois is maandagochtend een dode man gevonden. Hij is een natuurlijke dood gestorven, zo bleek in de loop van de middag.

Het lichaam werd vroeg in de ochtend gevonden in de auto in de Schilperoortstraat. De wagen stond in een doodlopend gedeelte van de straat, net voorbij de kruising met de Frans Bekkerstraat. De recherche begon direct een onderzoek om de doodsoorzaak van de man te achterhalen. Een paar uur later werd de auto ingepakt in zwart plastic en met lichaam en al door de politie voor verder onderzoek naar een andere plek gebracht. Halverwege de middag was het onderzoek afgerond en bleek het te gaan om een natuurlijke dood.