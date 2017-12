Paarse spruitjes uit Dirksland liggen morgen in Dubai

's Ochtends vroeg worden de spruitjes geoogst in Dirksland, morgen zijn ze al in Dubai.

Het is keihard werken voor de boeren op Goeree-Overflakkee. Iedere twee dagen wordt er 1500 kilo van het land gehaald bij teler Eelco van Putten uit Dirksland. Vooral het paarse spruitje is razend populair zo vlak voor de kerstdagen.

Van Putten is in Nederland de enige teler van de zogeheten Flower Sprout. Het is een soort kruising tussen het gewone spruitje en een bloemkool. Vooral in Engeland en Dubai is de nieuwe groente erg in trek. "De oogst van vandaag ligt morgen al in de winkel in Dubai", vertelt Van Putten.

Nog in het donker worden de spruiten binnengehaald. Vaak liggen ze daarna sneller in supermarkten op verre bestemmingen dan in de Nederlandse winkels. "De logistiek naar die verre bestemmingen is gewoon ontzettend goed geregeld in Nederland", vertelt de teler.

De meeste spruitjes gaan traditiegetrouw nog steeds naar Engeland. Spruitjes zijn daar al heel lang razend populair rond kerstmis. De 'kalettes', zoals de paarse spruitjes in Groot-Brittannië genoemd worden, zijn tegenwoordig net zo geliefd.

Ook Amerika is tegenwoordig een groot afnemer van de spruiten. "In Amerika weten ze nu dat ze wat gezonder moeten eten als ze langer willen leven. En spruiten zijn hartstikke gezond", vertelt Van Putten.

Vijf jaar geleden is Van Putten gestart met het kweken van de Flower Sprout, daarnaast gaat hij door met de teelt van de gewone, groene spruit. Hij ziet dat mensen die geen liefhebbers zijn van de groene spruit wel terugkomen voor de zoetere, paarse variant.