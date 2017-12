Deel dit artikel:











Bussen en trams nu live op Rotterdam Onderweg

Het openbaar vervoer in Roterdam is sinds maandag live te volgen via Rotterdamonderweg.nl. Al een paar maanden zijn op de site live beelden van belangrijke kruispunten en bruggen in de stad te zien.

"Naast auto's, kun je nu ook het openbaar vervoer zien. Je kunt dan zien waar ze zijn", zegt Pascal Hofmann van de gemeente Rotterdam. "Je kunt dan zelf bepalen of je een sprint nodig hebt om de Waterbus te halen of dat je nog een kopje koffie kunt drinken voordat de trein eraan komt. Je kunt zo nog flexibeler je reis plannen." Rotterdam Onderweg biedt de live verkeersinformatie in de stad ook aan via Rijnmond.nl/verkeer . Hier kun je camerabeelden bekijken vanaf onder meer de Coolsingel, de Erasmusbrug en op het Oostplein.