Column: 'Geen schoonheidsprijs voor Sparta-leiding na ontslag Pastoor'

Wat als Sparta slechts met 1-0 van Feyenoord had verloren? Of met 1-1 gelijk had gespeeld? Was trainer/technisch manager Alex Pastoor dan gisteren direct na de stadsderby ontslagen? Ik denk het niet. Lang leve het opportunisme in de voetballerij.

Een aantal bestuursleden van Sparta moet haast wel een hartgrondige hekel aan Pastoor hebben gehad. Een andere reden is niet te bedenken als je een trainer twee uur na een wedstrijd ontslaat en ‘m daarna met zijn gezin naar huis laat rijden. Nog voor ze de auto in waren gestapt vloeiden de tranen al bij de Pastoortjes. Een trieste aanblik.

Handelwijze

Nee, deze handelwijze van het Sparta-bestuur na de 0-7 tegen de landskampioen verdient de schoonheidsprijs zeker niet. Hier had een nachtje slapen meer op zijn plaats geweest. Niet alleen om misschien wel tot andere inzichten te komen, maar ook om de man die Sparta na zes jaar eindelijk terugbracht naar de Eredivisie een minder onwaardig afscheid te gunnen.

Tuurlijk, Pastoor is stronteigenwijs. Tuurlijk, zijn wil is wet. Maar dat gebeurde allemaal binnen de ruimte die hij van de Sparta-leiding kreeg. Het ‘twee petten-monster’ is door Sparta’s one-tier-board zelf gecreëerd. Van alle kanten zijn ze gewaarschuwd op het Kasteel. ‘Doe het niet, maak de trainer niet verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid’ was een veel gehoord advies van heel veel ervaren voetbalmannen. Een advies dat in Rotterdam-west in de wind werd geslagen. Met als gevolg dat de Sparta-selectie nu bol staat van C-artiesten voor wie een podium als de Eredivisie te hoog gegrepen is. Het is alsof de schoolmusical van m’n tienjarige dochter in Carré wordt opgevoerd.

Vraagtekens

Sowieso kun je vraagtekens zetten bij het tussentijds ontslaan van een trainer. Natuurlijk vallen de resultaten tegen, maar slechts zelden worden na een ontslag de prestaties structureel beter. Dat zouden ze bij trainerskerkhof Sparta toch moeten weten. Alex Pastoor is een goede trainer maar niet zo goed dat hij z’n zelf bijeen gescharrelde keuzekorps aan het voetballen kreeg.

Had hem voorgoed de functie van technisch manager ontnomen en hem in de winterstop verlost van een aantal van zijn eigen miskopen. Had daarna mét Pastoor een frisse start gemaakt met een paar échte versterkingen. Leo Beenhakker is niet voor niets al weken bezig met operatie ‘houd Sparta hoog.’ Een ingreep die uiteindelijk moet leiden tot een sterkere Sparta-selectie, die het degradatiespook weet te verjagen.

Geen enkele zekerheid

Nu het bestuur de trainer op straat heeft geschopt ligt het allemaal een stuk gecompliceerder. Pastoor moet worden afgekocht en een nieuwe trainer kost ook geld. Je gaat dus meer geld uitgeven aan je technische staf, terwijl je geen enkele zekerheid hebt dat het ook daadwerkelijk beter zal gaan. En daarbij heb je dus minder geld te besteden om je selectie Eredivisie-waardig te maken. Om nog maar over te zwijgen over de tijd die de nieuwe trainer en de selectie nodig hebben om elkaar te leren kennen. Tijd die er niet is, als je op een gedeelde laatste plaats staat. Kortom, tel uit je winst. Of beter gezegd; tel uit je verlies.

Door Ruud van Os, eindredacteur sport van RTV Rijnmond