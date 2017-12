Rotterdamse app tegen 'pikpraat' op straat

"Heb je te maken met seksuele straatintimidatie, oftewel pikpraat?" Hiermee opent de StopApp, die maandag door de gemeente Rotterdam is gelanceerd. Nafluiten, roepen, sissen, beledigen en andere vormen van seksuele intimidatie kunnen via de app gemeld worden.

Vanaf 1 januari is seksuele intimidatie op straat strafbaar en worden er boetes uitgedeeld. Deze zijn meestal rond de 190 euro, maar kunnen oplopen tot 4100 euro of drie maanden celstraf.

De app is onderdeel van de campagne 'Pikpraat van de straat'. "Met deze campagne en de StopApp geven we vrouwen de regie terug", zegt wethouder Eerdmans. "We vragen niet alleen aandacht voor het probleem, maar doen er ook iets aan."

Maak melding

Het is voor de aanpak van straatintimidatie belangrijk dat mensen meldingen maken, benadrukt de wethouder. De gemeente verzamelt alle meldingen en op basis daarvan gaan speciale toezichthouders de straat op.

Vier speciale opsporingsambtenaren zullen daders aanspreken, waarschuwen en bij herhaling beboeten. Op den duur kunnen ook lokboa's in korte rokken ingezet worden, maar dat mag pas als alle andere middelen niet werken.

In de Stop App kan ook nog met terugwerkende kracht melding gemaakt worden van eerdere intimidatie. Wel moet de app toestemming hebben om de locatie van de telefoon te mogen volgen.

Als de situatie dreigend voelt, moeten mensen nog steeds het alarmnummer bellen. In de rechterbovenhoek van de app staat daarom 'Bel 112'. Wie hierop klikt, wordt direct doorverbonden met het alarmnummer.

84 procent geïntimideerd

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 84 procent van de Rotterdamse vrouwen tussen 18 en 45 jaar seksueel geïntimideerd wordt. 90 procent past daarom haar gedrag aan. De helft van de ondervraagden durft in de avond niet naar bepaalde plekken te gaan.

Slechts 5 procent van de vrouwen meldt seksuele intimidatie. De gemeente hoopt dat meer vrouwen melding maken in de toekomst. Een gestructureerde aanpak is belangrijk om de stad veiliger te maken, vindt wethouder Eerdmans.