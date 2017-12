Interim-trainer Roks begonnen bij Sparta

Dolf Roks is maandag begonnen aan zijn periode als interim-trainer bij Sparta. De 55-jarige Zeeuw werd zondag na de dramatische 7-0 nederlaag tegen Feyenoord door Sparta aangesteld als voorlopige opvolger van Alex Pastoor.

Pastoor werd zondag op non-actief gezet door Sparta. Roks zal in ieder geval zondag de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Groningen op de bank zitten. Roks is geen onbekende als interim-coach van Sparta. Roks begint al aan zijn vijfde periode als eindverantwoordelijke bij Sparta. Hij was al in dienst als Hoofd Jeugd Opleiding op het Kasteel. Roks liet de training maandag voornamelijk over aan zijn assistent Ole Tobiasen. Zelf benutte hij de tijd om veel met spelers te praten. Zo sprak hij lange tijd met zijn aanvoerder Michel Breuer en Sander Fischer. Later vandaag geeft Roks een persconferentie en die is uiteraard terug te vinden op onze website.