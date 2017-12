Deel dit artikel:











Jamie Oliver opent tweede restaurant in Rotterdam Op de menukaart staat vooral 'naughty stuff', zoals Jamie Oliver de ongezonde lekkernijen zelf noemt. Het interieur van het nieuwe Jamie Oliver's Diner Het interieur van het nieuwe Jamie Oliver's Diner De diner is in Amerikaanse stijl aangekleed. De diner is in Amerikaanse stijl aangekleed. Jamie Oliver bedacht het concept voor de diner na zijn rondreis door Amerika.

In Rotterdam is maandag een tweede vestiging van Jamie Oliver geopend, aan het Weena. Het gaat om een Amerikaanse diner, met vooral hamburgers op het menu. Eerder opende de Britse tv-kok een Italiaans restaurant in de Markthal.

Het restaurant wordt gerund door de Nederlandse eigenaren Willem Tieleman en Souad el Hamdaoui, respectievelijk eigenaar en directeur van de Euromast. Zij hebben de keten-licentie voor alle restaurants van Jamie Oliver in Nederland, Belgie en Duitsland. Op het menu staan veel Amerikaanse klassiekers, zoals hamburgers, kippenvleugels en spareribs. Volgens Oliver wordt in de keuken alleen gewerkt met verantwoord vlees. Behalve 'naughty stuff', zoals Oliver de vettere happen zelf noemt, staan er ook een aantal gezonde gerechten op het met menu. Oliver zelf was niet aanwezig bij de opening. Dat was hij wel bij de opening van Jamie's Italian in de Markthal.