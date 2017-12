Celstraf voor frauderende oud-directeur Vivence

De rechter heeft de oud-directeur van de Rotterdamse zorginstelling Vivence veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij had bijna twee miljoen euro in eigen zak gestoken.

Vivence gaf hulp aan mensen met een lichte, verstandelijke handicap. Oud-directeur Darryl N. streek het geld op door valse facturen op te stellen, onder meer voor zogenaamde adviesdiensten aan zijn eigen bedrijf.

Rechter Jacco Boek: "Al die valse stukken laten zien dat u iets deed, waar u geen recht op had. Juridisch heet dat verduistering, maar als mensen in gewone taal zeggen dat u dat heeft gestolen, dan reken ik dat ook goed."

Porsches

Darryl N.(39) had jarenlang een zeer luxueus leven gehad. De Rotterdammer kocht er Porsches van, sieraden en maakte verre reizen. De rechter: "U had alles, maar wilde meer, meer en meer. Dit is geld dat de samenleving had bestemd voor de zwakkeren. En u heeft tonnen daarvan over de balk gesmeten. Tonnen heeft u verspild."

De vriendin van de hoofdverdachte krijgt een werkstraf van 240 uur. Zij zei niet te hebben geweten dat Darryl N. geld verduisterde. De rechter, opnieuw verbaasd en boos: "Uw partner was heel rijk, reed in allerlei dure auto's, maar had geen bankrekening. Dat is raar, hè? U zei dat u nooit vragen had gesteld, er nooit iets achter had gezocht. Maar zo werkt het niet."

Accountant

De accountant van Vivence is veroordeeld tot een half jaar cel.(één jaar, waarvan half jaar voorwaardelijk) De rechter wees hem op zijn belangrijke controlefunctie. "U bekeek stukken en die waren zo vals als maar kan zijn."

De voorzitter van het bestuur kreeg een boete van 5000 euro. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken, omdat zij volgens de rechter niets afwisten van de verduisteringen.

Justitie had ook nog om een beroepsverbod gevraagd bij Darryl N., maar daar ging de rechter niet in mee.