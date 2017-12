Na buitenlandse celstraf nu vast in Rotterdam

Een man die na een buitenlandse celstraf van bijna twee jaar bij de politie in Rotterdam kwam navragen hoe hij zijn rijbewijs terug kon krijgen, bleek ook hier nog een gevangenisstraf open te hebben staan.

De man deed navraag naar zijn ongeldig verklaarde rijbewijs, toen de Rotterdamse politie zag dat hij nog 42 dagen onherroepelijke gevangenisstraf achter zijn naam had.

De man, die net 22 maanden vast had gezeten in Frankrijk, is opgepakt, meldt de politie op Twitter. #geenfijnekerst, schrijft de politie daar nog bij. Het is niet duidelijk voor welk misdrijf de man veroordeeld is.