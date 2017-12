Breuer over ontslag Pastoor: 'Hij heeft mooie dingen gedaan bij Sparta'

Als het aan Michel Breuer ligt was Sparta doorgegaan met Alex Pastoor als trainer/technisch manager. De aanvoerder van de Kasteelclub noemt de ontslagen Noord-Hollander "een hele goede trainer."

Breuer stond maandagmiddag namens de spelersgroep de media te woord. "Alex heeft hier mooie dingen gedaan vanaf het moment dat hij is gekomen. Het is heel zonde dat zo iemand dan weg moet", alsdus Breuer in de microfoon van RTV Rijnmond.

Kijk hier naar het hele interview met Breuer