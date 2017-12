Damen Shipyards gaat samenwerken voor binnenvaart

Scheepsbouwers Damen Shipyards uit Gorinchem en Concordia gaan samenwerken bij de bouw en handel in binnenvaartschepen. Dat doen ze onder de naam Concordia Damen Shipbuilding.

Damen bestaat al negentig jaar en is vertegenwoordigd in vrijwel alle sectoren van de maritieme industrie. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 9000 mensen in dienst bij dertig scheeps- en reparatiewerven.

Concordia uit Werkendam is pas sinds 2001 in de Nederlandse binnenvaart actief. Het bedrijf timmert inmiddels ook al zo'n tien jaar internationaal aan de weg.

Het samenwerkingsverband moet het marktaandeel vergroten. Beide bedrijven denken klanten beter te kunnen bedienen bij een samenwerking.

Als onderdeel van de deal verhuist Damens binnenvaartteam van de hoofdvestiging van Damen in Gorinchem naar het kantoor van Concordia in Werkendam.