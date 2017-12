Dolf Roks: 'Ik wil het gedachtengoed van Pastoor vasthouden'

Dolf Roks borduurt voort op de lijn van Alex Pastoor. Dat zegt de interim-trainer van Sparta in een interview met RTV Rijnmond. Roks is voor een week aangesteld door de Kasteelclub. Zondag zit hij op de bank als Sparta op bezoek gaat bij FC Groningen.

Het is voor Roks de vijfde(!!) keer dat hij als trainer aan de slag gaat bij Sparta. Eerder al was hij de (tijdelijk) opvolger van Henk ten Cate, Hans van der Zee, Jan Everse en Frank Rijkaard. Hij doet het voor de club, niet omdat hij zo nodig moet: "Ik betreur het ontslag van Alex ten zeerste. Hij is een hele goede trainer. Ik wil het gedachtengoed van Alex vasthouden deze week", aldus Roks.

In de winterstop hoopt Sparta een nieuwe trainer vast te leggen. Dolf Roks keert dan weer terug in zijn rol als hoofd van de jeugdopleiding.

Kijk hier naar het interview met Dolf Roks.