Spijkenisser steegjes op slot tijdens oud en nieuw

Steegjes en doorgangen in het centrum van Spijkenisse gaan tijdens de jaarwisseling dicht. De maatregel moet zorgen voor minder geluidsoverlast voor de bewoners rond de steegjes. De smalle doorgangen zijn populaire plekken om knalvuurwerk af te steken omdat het daar nog harder klinkt.

De gemeente sluit de stegen preventief . In de nieuwjaarsnacht is relatief vrij weinig toezicht in de winkelgebieden. De politie is tijdens deze nacht ook druk in andere wijken.

Vorig jaar is voor enkele tienduizenden euro's aan schade aangericht tijdens oudejaarsavond in het centrum van Spijkenisse.