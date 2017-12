Rotterdam snoeit per ongeluk 45 duizend euro aan kerstverlichting weg

Bij het snoeien van de bomen aan de Nieuwe Binnenweg heeft de gemeente Rotterdam per ongeluk ook de kerstverlichting meegepakt. Weg 45 duizend aan zelf betaalde lampjes. De winkeliersvereniging is boos en wil nieuwe kerstverlichting van de gemeente.

"Het probleem begon eigenlijk al vijf jaar geleden, toen we de boel in de bomen gingen hangen", zegt een van de ondernemers op de Nieuwe Binnenweg, Anke Griffioen van Caland Schoen.

Geen beleid

Het eigenlijke probleem is volgens Griffioen dat er geen beleid lijkt te zijn voor de kerstverlichting in de Rotterdamse straten.

De vereniging dacht alles geregeld te hebben toen ze vijf jaar geleden de nieuwe verlichting in de bomen wilden hangen. Toch werden ze gesommeerd om direct te stoppen met het ophangen van de verlichting. In alle besprekingen was niet naar voren gekomen dat er ook een vergunning van groenvoorziening nodig was.

"Toen bleek dat deze bomen eigenlijk te kwetsbaar zijn voor boomverlichting", vertelt Griffioen. "De gemeente heeft ook wel toegegeven dat er niet goed gecommuniceerd was."

Omdat de ondernemers alles al betaald hadden, mocht de verlichting wel de boom in.

"Toen gingen ze snoeien en ineens blijkt dat ze een hele boel lichtjes het niet meer doen. Dat is vorig jaar ook al eens gebeurd."

Retail 010

"In sommige straten betaalt de gemeente volledig de kerstverlichting", vertelt Griffioen. "Hoe die besluitvorming tot stand komt, is mij volstrekt onduidelijk. Volgens mij bij de gemeenteraad ook."

"We hebben nu een stichting opricht, Retail010. We hebben nu dertig a veertig winkelstraten achter ons", vertelt Griffioen verder. "De kerstverlichting is niet specifiek de aanleiding, maar wel één van de zaken die de stichting wil regelen.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat voor sommige straten alles betaald en geregeld wordt en als wij alles zelf doen, krijgen wij gezeik met de gemeente."

Griffioen hoopt dat ook dat er één beleid komt voor de kerstverlichting in Rotterdam.