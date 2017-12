Politiebureau Gorinchem behangen met 26 duizend euro

De meer dan 500 biljetten worden gedroogd in het politiebureau.

Het politiebureau in Gorinchem heeft een tijdelijke make-over gehad. In het bureau hangt 26 duizend euro te drogen.

Het geld komt uit een auto die in de nacht van zaterdag op zondag in Leerdam te water was geraakt.

De bestuurder was een 54-jarige vrouw uit Leerdam. Ze kwam met de schrik vrij. Wel bleek uit een blaastest dat ze te veel gedronken had.

De politie heeft meer dan vijfhonderd eurobiljetten in beslag genomen. De herkomst van het geld wordt nog onderzocht.