Langere reistijd Dordrecht naar Rotterdam door werkzaamheden

In de nacht van maandag op dinsdag wordt gewerkt in de Noordtunnel en de Drechttunnel. Vooral reizigers die komende nacht van Dordrecht naar Rotterdam rijden moeten rekening houden met een langere reistijd, zegt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Aan de Noordtunnel in de A15 wordt van 23:00 uur tot 02:00 uur gewerkt in beide richtingen. De tunnel is tijdens de wegwerkzaamheden helemaal afgesloten. Verkeer kan omrijden over de Brug over de Noord.

De Drechttunnel is wel deels open. Alleen de hoofdrijbaan zal tussen 21:00 uur en 05:00 uur afgesloten zijn in de richting van Rotterdam. Het verkeer kan over de parallelrijbaan.