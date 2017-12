Straks medicijnen met weinig bijwerkingen?

"Leest u goed de bijsluiter? Wel goed op de dosering letten he, en mocht u last krijgen, laat het uw huisarts wél even weten?". Herkenbaar?

Héb je weleens de moeite genomen om de bijsluiter van je medicijnen uit te vouwen? Dikke kans dat er een heel blad aan mogelijke bijwerkingen is bijgesloten.

Dat is nou het probleem. Als mensheid zijn we ver gekomen. Dankzij medicijnen zijn de levens van veel mensen verlengd, danwel gered. Maar de behandeling is meestal niet een kwestie van medicijnen voorschrijven en de hulpbehoevende veel succes wensen met zijn of haar verdere leven.

Er gaat heel veel experimenteren aan vooraf. Waarom werkt het ene medicijn wél zonder al te veel bijwerkingen en het andere niet?

Mijn gasten zijn er maar wat druk mee: met farmacogenetica.

Staan wij aan de vooravond van medicijngebruik zónder de lasten? Dus alleen de lusten?

Heb jij een vraag over jouw medicijngebruik? Heb je last van bijwerkingen, of heb je daar veel last van gehad? BEL 010 - 436 44 36. Dat mag uiteraard anoniem. Schrijven doe je naar Nu@Rijnmond.nl of #RijnmondNu :

