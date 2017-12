Deel dit artikel:











Bekende trainers genieten in tweede klasse D Jan Everse en Aad Andriessen

Jan Everse, Aad Andriessen, Geert Meijer, Rob Jacobs en Robert Verbeek. Het is een mooie lijst van trainers, die hun sporen in het betaalde voetbal en in de top van het amateurvoetbal hebben verdiend, en nu in de tweede klasse D werken. En ze genieten er met volle teugen van. "Je wil altijd winnen van elkaar", lacht Andriessen.

Afgelopen weekend speelde Aad Andriessen met Zuidland tegen BVCB. Daar is Jan Everse dit seizoen trainer. Hij valt een seizoen in omdat de nood hoog was bij zijn club. Het profvoetbal mist de oud-trainer van onder andere Sparta, Heerenveen en FC Dordrecht helemaal niet. "De top wil mij niet in dienst nemen. Die krijgen vlekken in hun nek omdat ze bang zijn dat ik iets ga zeggen. De clubs waar ik wel terecht kan, hebben geen mogelijkheden. Dan zit ik liever hier. " Aad Andriessen is na vijf jaar terug als trainer nadat hij door een herseninfarct tijdelijk werd gedwongen om te stoppen. De oud-speler van Sparta moest opnieuw leren praten en schrijven en dus was het best spannend om weer aan de slag te gaan. "Ik heb aan iedereen duidelijk verteld wat ik heb gehad. Als ze mij niet kunnen verstaan, moeten ze het zeggen. Ik vind het erger als ze achter mijn rug ompraten dan dat ze het tegen mij zeggen. Tot nu toe heb ik nog niets gehoord, dus het gaat volgens mij goed." Door het gelijkspel gaat BVCB de winsterstop in als nummer twee en Zuidland als nummer zeven.