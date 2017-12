Palen onder depot Boijmans getest

De palen die het nieuwe Depot van Boijmans moeten gaan dragen, worden dinsdag getest. Het fundament van het gebouw rust op 276 palen die in de grond zijn geschroefd. Om te testen of de palen voldoende draagkracht hebben, wordt tijdelijk extra ballast aangebracht.

Werklui vertelden aan RTV Rijnmond dat de bouw van het depot een half jaar vertraging oploopt. De gemeente wil dit niet bevestigen of ontkennen.

Einddatum

"Het depot van Boijmans gaat gewoon in 2020 open", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Bij een bouwplanning kan er altijd wat geschoven worden met deadlines, maar het is helemaal niet gezegd dat de einddatum opschuift."

Vrijdag wordt duidelijk of de palen sterk genoeg zijn om het gebouw te dragen. Dan is ook bekend of de bouw langer zal duren dan gepland.

Kosten

Inmiddels heeft GroenLinks vragen gesteld over de vermeende vertraging van de bouw. De partij wil weten waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd en wat de eventuele vertraging gaat kosten.