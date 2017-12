Deel dit artikel:











Grote vreugde en diepe droefenis tijdens historische derby

De derby tussen Sparta en Feyenoord was zondagmiddag in vele opzichten historisch. De club uit Rotterdam-Zuid won met maar liefst 7-0 van club uit Rotterdam-West. Zo’n grote uitzege was sinds 1976 niet meer voorgekomen bij Feyenoord.

Maar bij Sparta ging alles mis wat er mis kon gaan. Met als dieptepunt het ontslag van trainer Alex Pastoor na de zeperd tegen Feyenoord. Een terugblik op deze historische, veelbewogen derby is hierboven te zien.