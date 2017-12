Muziekles dankzij kijkers en luisteraars RTV Rijnmond

Muziekinstrumenten in Charlois

Hassan Jatim bij zijn muziekschool in Charlois

"Ik kan gewoon niet vertellen hoe dankbaar ik ben", zegt Hassan Jatim. De eigenaar van de muziekschool aan de Grondherendijk in Rotterdam-Charlois kijkt heel tevreden terug op 2017. Kijkers en luisteraars van RTV Rijnmond hebben muziekinstrumenten ingezameld voor zijn leerlingen.

De muziekschool zit in de schuur in Jatims achtertuin . Hij heeft de ruimte omgebouwd tot muziekruimte om les te kunnen geven aan kinderen die zelf geen instrumenten kunnen kopen.

Voor de kinderen

Het idee is ooit ontstaan toen een vriend van Jatim de schuur graag wilde gebruiken als oefenruimte voor het drummen. Toen de vriend vroeg wat hij daarvoor moest betalen, was het antwoord: geef één of twee kinderen uit de buurt les.

"Ik wil heel graag kinderen in contact brengen met cultuur", legt Jatim uit. "Dat is heel erg belangrijk voor ze en mijn achtertuin is toch te groot."

De muziekschool biedt nu ruimte aan twintig kinderen en een paar volwassenen die muziekles volgen. Jatim geeft zelf geen les. "Ik drum alleen als hobby, ik werk gewoon vijf dagen in de week."

Viool en cello gezocht

Hoewel er al veel instrumenten zijn ingezameld ontbreken er nog een paar in de verzameling. Een viool en een cello zouden heel erg welkom zijn. "Als iemand nog iets heeft, breng het bij ons en wij maken een kind blij", zegt Jatim.

Heb jij nog een muziekinstrument dat je niet meer gebruikt? Neem contact op met RTV Rijnmond via 010-4 36 44 36 of mail naar nieuws@rijnmond.nl.