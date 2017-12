Forse beloning voor gouden tip over cold case

Wie heeft de gouden tip over de moord op Bertus Broek en Patricia van Blarcum in 1991 Foto: Politie.nl

De politie speurt nog steeds naar de gouden tip over in 1991 vermoorde Bertus Broek en Patricia van Blarcum. Het stel kwam om het leven door schot- en steekwonden. De politie heeft een tipgeld van 30 duizend euro uitgeloofd.

Het pas verliefde stel werd vermoord in een woning aan de André Gideplaats in Rotterdam-Ommoord. De politie vermoedt dat er mensen zijn die meer weten over de zaak, maar dit niet gemeld hebben.

In 1991 deed een groot rechercheteam onderzoek naar de moorden op de 40-jarige Broek en de 23-jarige Van Blarcum. In het huis waar ze gevonden werden, zijn toen geen braaksporen gevonden. Daarom gaat de politie ervan uit dat Broek zijn moordenaar kende.

Destijds is er ook een mes gevonden. DNA-onderzoek heeft niets opgeleverd, maar justitie hoopt dat nieuwe technieken alsnog naar een dader kunnen leiden.

De politie heeft na 26 jaar nog veel vragen. Zo zijn de gestolen rolexen van Broek nooit meer teruggevonden. Ook is in de woning nog een derde bloedspoor gevonden, van een tot dusver onbekende vrouw. Ze roept eventuele getuigen zich te melden om - desnoods anoniem - te vertellen wat ze weten.