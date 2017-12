BOOR wijst sjoemelende locatiedirecteur de deur

De Rotterdamse onderwijskoepel BOOR heeft maandag de directeur van VSO Het Passer College op non actief gezet. De vrouw - Jenny C. - zou hebben gefraudeerd.

BOOR schakelde eind oktober een bureau voor bedrijfsrecherche in toen er signalen binnenkwamen dat er werd gesjoemeld met de boekhouding. Het onderzoek bevestigde de vermoedens en bracht ook nieuwe feiten aan het licht. Daarop werd besloten de locatiedirecteur per direct te schorsen.

Voor welk bedrag de vrouw heeft gefraudeerd, is niet bekendgemaakt. Volgens BOOR is de continuïteit van de school en het onderwijs niet in gevaar.

De koepel zegt de procedures tegen het licht houden en waar mogelijk verder aan te scherpen zodat het risico op fraude wordt verkleind.

VSO Het Passer College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs met drie locaties in Rotterdam.

Locatiedirecteur Jenny C. was bijna 9,5 jaar aan de school verbonden.