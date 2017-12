Is de Beijerlandselaan echt klein Turkije?

Politici Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) en Tunahan Kuzu (Denk) gingen zondag verbaal flink op de vuist over de Beijerlandselaan. In het tv-programma Buitenhof werd de Rotterdamse straat door de een 'Klein Turkije' genoemd en door de ander beschouwd als leuke multiculturele winkelboulevard.

Ook op de Beijerlandselaan zelf zijn de meningen verdeeld. Vraag het aan vier mensen en je krijgt vier verschillende meningen. Ze variëren van 'prachtige straat, hier heb ik mijn vrouw ontmoet' tot 'een vreselijke puinhoop waar de integratie niet is gelukt.'

Het aantal winkels van Turkse origine is inderdaad groot, maar in de straat zijn onder andere ook Marokko, Pakistan, India te vinden. Net als een oer-Hollandse oliebollenkraam.

Grote kans dat de Beijerlandselaan vaker inzet van discussie zal zijn in aanloop naar de gemeenteverkiezingen op 21 maart volgend jaar.

In de straat op Rotterdam-Zuid zijn de winkeliers het in ieder geval bijna allemaal over één ding eens: naast alle mondiale culturen zou er best wat meer oerhollandse middenstanders bij mogen.