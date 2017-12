Wapens, drugs en vier aanhoudingen bij controle autobedrijven

Verborgen ruimte in een auto - Archieffoto Politie Eenheid Rotterdam

Bij de grote controle van politie en douane bij garagebedrijven in Rotterdam-West zijn vier mannen aangehouden. De politie nam daarnaast wapens, drugs en twee auto's met verborgen ruimtes in beslag.

De controles waren aan de Noordschans en Rosenveldtstraat. In de eerste straat werden de auto's in beslaggenomen. Het ging om een bestelwagen en personenauto met verborgen ruimte.

In de Rosenveldstraat werden de wapens en drugs gevonden. Het ging onder meer om versnijdingsmiddelen voor drugs, harddrugs, een vlindermes, stiletto, verboden balletjespistool, knuppels, tasers en een mes. Ook stond er een geldtelmachine in een kast.

In de garage waren drie mannen. Een 32-jarige Rotterdammer rende weg, maar hij kon na een korte achtervolging worden aangehouden. De man had nog 54 dagen celstraf open staan.

Ook werden een 22-jarige garagemedewerker en een 33-jarige klant - beiden uit Rotterdam - aangehouden. De 38-jarige eigenaar van de garage kwam net aanlopen en kon ook mee naar het bureau.

Vorige week werd bekend dat in Rotterdam steeds vaker verborgen ruimtes worden gevonden in auto's. Volgens de politie is er daarbij vrijwel altijd een link met de georganiseerde misdaad.

Gemeente en politie willen de louche autobedrijven waar de voertuigen worden omgebouwd, harder aanpakken.