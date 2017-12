Deel dit artikel:











Sliedrechtse wil agenten te lijf gaan met ijzeren staaf en betonblok Archieffoto

Een 45-jarige vrouw uit Sliedrecht is opgepakt nadat ze meerdere agenten had bedreigd. Dat deed ze met een ijzeren staaf en een betonblok. Ook een 54-jarige man uit die plaats mocht mee naar het bureau. Hij is inmiddels weer vrij en wordt niet vervolgd.

Het tweetal werd afgelopen vrijdag aangetroffen door agenten die afgingen op een melding over stenengooiers op de Stationsweg. Ze stonden bij een bouwcontainer op de parkeerplaats aan de Rubensstraat. Toen de vrouw zich omdraaide, bleek ze de staaf en het beton in haar handen te hebben. Die weigerde ze te laten vallen. Omdat dreigen met pepperspray niet hielp, trokken de agenten hun wapen. De Sliedrechter greep in en dwong zijn vrouwelijke metgezel de wapens te laten vallen. Toch hadden de twee nog steeds problemen om de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Daarop werd tegen de man pepperspray gebruikt. Het duo is meegenomen naar het bureau in Dordrecht. Inmiddels zijn ze allebei weer vrij. De man wordt niet vervolgd. Tegen de vrouw hebben de betrokken agenten aangifte van bedreiging gedaan.