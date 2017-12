Kabinet wil leeftijdsgrens voor lachgas als partydrug

Het kabinet wil de verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen aan banden leggen. Er moet een leeftijdsgrens komen van 18 jaar. De overheid en deskundigen maken zich zorgen over het toenemend gebruik van lachgas door tieners als partydrug.

Lachgas is voor iedereen makkelijk te krijgen en waarschijnlijk daarom ook zo populair. Het gas zit in slagroompatronen. De jongeren zette een ballon op de patroon en vullen die met het gas. Daarna zetten ze de ballon aan de mond en ademen het lachgas in.

Vooral het gebruik door tieners baart de deskundigen zorgen. Ze zouden het gevaar onderschatten.

"Bij Bureau Halt zien we vooral jongeren van 14 en 15 jaar die het lachgas gebruiken. Dat is de leeftijd waarop er het meest mee geëxperimenteerd wordt", zegt jeugdbegeleider Marscha Heemskerk van Halt Rotterdam.

Een vriend van me ging echt knock-out. Die kregen we bijna niet meer wakker Rotterdamse tiener

Die gevaren zijn onder meer verminderde concentratie, geheugenproblemen en op de lange termijn soms vruchtbaarheidsproblemen.

Een Rotterdamse tiener geeft toe dat hij wel eens lachgas heeft gebruikt. Hij deed dat omdat hij bij wil blijven, of zoals hij zelf zegt 'to stay connected'.

De jongen zag met eigen ogen wat de gevolgen kunnen zijn. "Ik heb meegemaakt dat een vriend van me echt knock-out ging en dat-ie bijna niet meer wakker werd."

In gesprek met detailhandel en groothandel

Het ministerie van VWS wil met de detailhandel en groothandelaren rond de tafel over de verkoop van lachgaspatronen aan jongeren.

Sommige winkels hebben zelf al maatregelen genomen. Zo liggen de slagroompatronen bij de Blokker achter de kassa. En kopen kan er alleen met een maximum van drie doosjes tegelijk.

Lachgaskoeriers

Door de strengere verkoopeisen plaatsen jongeren steeds vaker hun bestelling bij lachgaskoeriers. En half november werd nog een verkoper van slagroompatronen beroofd van zijn voorraad.

Een lachgaskoerier vindt alle aandacht onzin.

"Als je kijkt naar alcohol, dat is op elke straathoek te krijgen. Daar hoor je nooit iets over. En het is op dit moment schadelijker dan lachgas."