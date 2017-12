Deel dit artikel:











'We've got design balls' in Glasmuseum Leerdam We've got balls in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam Saturnus als eigentijdse kerstbal

Een ei op een plateau hangend aan het plafond, een soort kroon van glas, een opengebroken planeet Saturnus met bomen en mensen of ballen met alle kleuren led-licht. Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam heeft ze allemaal hangen in de speciale kersttentoonstelling 'We've got balls!'

Het Nationaal Glasmuseum vroeg studenten van de Design Academy Eindhoven om hun creativiteit de vrije loop te laten op het thema kerst en glas. Dat leverde meer dan veertig ontwerpen op die nu in verduisterde kassen in de museumtuin hangen. Ze worden computergestuurd verlicht. De opdracht had als doel een vingeroefening van werken met glas, vertelt conservator Maartje Bratting van het museum. "We wilden de ontwerpers al in een vroeg stadium kennis laten maken met het medium glas. Want het is een moeilijk materiaal." Het heeft de studenten geïnspireerd. Een aantal van hen heeft al aangegeven nog eens met glas te willen werken. Eigen kerstbal

In het glasmuseum kan je onder leiding van een professionele glasblazer ook je eigen kerstbal blazen. In het glasmuseum kan je onder leiding van een professionele glasblazer ook je eigen kerstbal blazen. "Zo kun je ervaren hoe heet het is, hoe stroperig het glas en vooral dat je de pijp moet blijven draaien. Als je dat niet doet, dan zakt het allemaal uit en krijg je een zielig hoopje glas", vertelt Brattinga. De tentoonstelling 'We've got balls!' in het Nationaal Glasmuseum is nog te zien tot 25 februari 2018. Zelf je kerstbal blazen kan nog tot en met komende zaterdag. Daarna mag je tot 5 januari een poging wagen om een eigen sneeuwbal te blazen.