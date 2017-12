Deel dit artikel:











Dordts plan met historische schepen onzeker door plaatsgebrek Zuidelijke Insteekhaven van de Stadswerven in Dordrecht

Het plan om historische schepen af te meren in de Zuidelijke Insteekhaven van de Stadswerven in Dordrecht, krijgt dinsdag een definitief oordeel van de gemeenteraad in Dordrecht. Het wordt buigen of barsten.

Eerder kreeg planmaker Elio Barone uitstel van de provincie Zuid-Holland om 200 duizend euro subsidie voor het 'varend erfgoed' te kunnen krijgen. Maar nu moet uiterlijk deze maand aan alle voorwaarden voldaan zijn. En de maand duurt niet lang meer. Enkele weken geleden maakte wethouder Piet Sleeking duidelijk dat het plan wankelt omdat er niet kan worden voldaan aan de voorwaarde dat er minstens tien oude schepen in de Zuidelijke Insteekhaven komen te liggen. Exploitatie

Maar in de haven is slechts plek voor vijf schepen. Op het naastgelegen Wantij kunnen de oude duwboot Siegfried en de Veerdienst 3 (blijven) liggen, maar dan nog blijft het getal op maximaal zeven steken. Voor een sluitende exploitatie, zo schreef gedeputeerde Rik Janssen op 4 december aan Sleeking, heeft de Stichting Leefwerf Biesbosch zelf aangegeven, dat er tien ligplaatsen nodig zijn. Ruimte elders

Barone zag de bui toen al hangen. Eind november besprak hij met het Havenbedrijf Rotterdam in diens rol als beheerder van de Dordtse haven de kansen om elders ruimte te krijgen voor drie schepen. Concreet gaat het om twee plaatsen aan de Riedijkshaven en één aan de Kalkhaven. "De gemeenteraad hoeft er alleen maar ja tegen te zeggen. Het kost geen geld", meent de initiatiefnemer.

Ontbrekende stukken



Ontbrekende stukken

Of dat klopt is uit de gemeentelijke stukken niet op te maken. Dat lijkt vreemd, maar een ambtenaar legt uit: "Het gaat hier om een burgerinitiatief, dus is niet alles voorbereid zoals andere raadsvoorstellen." In de stukken zit bijvoorbeeld geen overeenkomst of iets dergelijks, waaruit medewerking blijkt van de huidige eigenaar Ontwikkelings Combinatie Werven (OCW) en DordYard, dat de insteekhaven nu huurt. Havengeld

De gemeenteraad van Dordrecht moet dinsdag de garantie geven dat de stichting dertig jaar lang gebruik kan maken van de beoogde tien ligplaatsen. "En voor al die plekken betalen we gewoon havengeld", verduidelijkt Barone. Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben geen advies over het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan wordt dinsdagmiddag als eerste besproken in het Dordtse Stadhuis. Raad twijfelt

Opnieuw uitstel is onmogelijk, omdat de provinciale subsidie na 31 december vervalt. De Dordtse gemeenteraad reserveerde vorig jaar al 150 mille voor het plan, maar twijfelt nu aan de haalbaarheid.