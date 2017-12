Van Gaal staat open voor Engelse topclub: 'Om United een hak te zetten'

De trainerscarrière van Louis van Gaal is in principe voorbij, maar een Engelse topclub lijkt hem nog wel interessant. "Om Manchester United een hak te zetten", zegt Van Gaal enigszins rancuneus tijdens de shirtpresentatie van Excelsior met Spieren voor Spieren als naamdrager.

Ook een baan als bondscoach zou Van Gaal niet per definitie uit de weg gaan. Van Gaal was aanwezig bij Excelsior, omdat hij al 17 jaar ambassadeur is van de stichting Spieren voor Spieren. De voormalig Spartaan heeft ook een mening over de nog aan te stellen bondscoach van Oranje.

"Dat moet voor een periode zijn van twee jaar. Daarna ga je evalueren. Zoek een ervaren trainer en geen buitenlander. Bij een buitenlander duurt het een jaar, voordat hij bekend is met de Nederlandse cultuur en die is niet eenvoudig. Nee, ik ga geen namen noemen. Als ik dat zeg, wordt de druk voor hem direct heel groot. Of ik wel namen tegen Eric Gudde heb genoemd? Ik heb met hem gesproken", zegt Van Gaal lachend.

Van Gaal heeft ook een mening over Excelsior: "Een instituut in het Nederlands voetbal." En ook refereert hij aan de pijnlijke nederlaag van Sparta tegen Feyenoord. "Natuurlijk doet mij dit pijn."

