Bewoners over reuzenrad voor deur: inbreuk op privacy is buitenproportioneel

De bijeenkomst over het Dinner Wheel bij de Markthal in Rotterdam

De gemoederen zijn maandag hoog opgelopen tijdens de informatieavond over de nieuwste Rotterdamse attractie het Dinner Wheel. In het reuzenrad kunnen bezoekers mogelijk al vanaf januari dineren.

Het Dinner Wheel komt op de plek waar de afgelopen twee jaar reuzenrad The View heeft gestaan. Het nieuwe reuzenrad wordt alleen een kwartslag gedraaid. De meest ingrijpende verandering is de lengte van het verblijf. Waar The View een maand mocht staan mag Dinner Wheel een jaar lang rondjes draaien.

De bewoners die naar de informatieavond kwamen, zijn daar niet blij mee. "Ik moet elke dag van mijn slaapkamer naar mijn badkamer in mijn blootje, dat kan niet meer", vertelt een meneer op leeftijd.

Een vrouw met een jong kind is ook angstig en vindt dat haar privacy op het spel staat. "Mensen kunnen een tekening maken van mijn appartement. Ze kunnen een schema maken van mijn dag. Dan heb je ook nog eens criminelen. Ze weten waar ik mijn oorbellen neer ga leggen. Ze weten alles van me." Achter in de zaal scandeert een man: "Deze inbreuk op mijn privacy is buitenproportioneel."

Naast de schending van hun privacy nemen de bewoners het de gemeente Rotterdam kwalijk dat ze niet van te voren zijn ingelicht. De vergunning is al vergeven. "Er is al een besluit genomen op 6 december. Er is voor bewoners geen inspraak geweest. Er zijn grenzen", aldus een bewoonster.

Perry Oerlemans, directeur van Dinner Wheel, was ook bij de bijeenkomst om vragen van bewoners te beantwoorden. "Dit is het startpunt van een stukje overleg. We hebben een aantal creatieve oplossingen en die zullen we met de bewoners bespreken."

Tot 18 januari kunnen bewoners een bezwaarschrift indienen.