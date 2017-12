Deel dit artikel:











Curling Club Rotterdam zet zich in voor curlingdames: 'Verdienen meer aandacht'

Curling Club Rotterdam ontving maandagavond bij schaatsbaan Rotterdam de nationale curling damesploeg van Nederland en speelden een oefenpartij. De curlingdames komen uit in de B-League en krijgen in tegenstelling tot de curlingmannen weinig aandacht. Daarom nodigde de Curling Club ze uit voor een kennismaking. En om later, als ondernemers, misschien wat voor de dames te kunnen betekenen qua sponsoring.

Robert-Jan van Leeuwen van Curling Club Rotterdam hoopt dat de dames nu meer aandacht gaan krijgen. "Wij zagen in de pers dat ze helemaal niet gesponsord werden en helemaal niet ondersteund werden door de bond. Toen dachten wij, waarom zouden wij niet helpen? Daar is dit de eerste stap in." Marianne Neeleman, de skip van de nationale damesploeg, vindt dat iedereen sowieso meer aandacht zou moeten besteden aan curling. "Het is een onwijs leuke en gezellige sport. Er komt heel veel bij kijken, er zit heel veel tactiek en teamwork in." Kijk hierboven de interviews met Robert Jan van Leeuwen van Curling Club Rotterdam en met Marianne Neeleman, de skip van de nationale damesploeg.