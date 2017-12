Deel dit artikel:











Dordtse Raad verdeeld over nieuwe brug voor fietsers en wandelaars

Wordt het plan voor de bouw van een 120 meter lange fiets- en wandelbrug in Dordt doorgezet of gaat het voorlopig de koelkast in? Die vraag moet de gemeenteraad van Dordrecht dinsdag beantwoorden.

Het plan voor de bouw van de Prins Clausbrug, tussen de Stadswerven en de binnenstad, heeft de wind bepaald niet mee. Eerst viel het plan fors duurder uit. Daarna zette de rechter er een streep doorheen. Volgens de rechter heeft de gemeente Dordrecht een fout gemaakt bij de aanbestedings-procedure. Een aannemer, die naast de klus greep, zou daardoor benadeeld zijn en stapte met succes naar de rechtbank. 3,5 miljoen duurder

Inmiddels heeft de gemeente Dordrecht het vonnis bestudeerd en geconcludeerd dat waarschijnlijk niet de hele procedure overnieuw moet. Dat was kort na de uitspraak nog onduidelijk. Wethouder Piet Sleeking vroeg de gemeenteraad een paar weken geleden om los daarvan toch een oordeel te geven over de drie en een half miljoen euro hoger uitvallende kosten.

Hij wil dat de brug, die in plaats van 8,9 nu 13,4 miljoen moet gaan kosten, toch snel gebouwd wordt. "Dat hebben we beloofd aan de bewoners van Stadswerven en uitstel zal de kosten ook opdrijven", zei hij. Tijdens de commissievergadering leek een krappe meerderheid van de gemeenteraad hem te willen volgen, maar inmiddels is duidelijk dat de kwestie de Dordtse Raad diep verdeelt.

Zo oordeelde de VVD, coalitiepartner van Sleeking's Beter voor Dordt, dat de brug te duur wordt, maar schaarde D66, de grootste oppositiepartij, zich juist achter de wethouder. Door de verdeeldheid en de versnippering in de Dordtse Raad (van vijf bij hun partij opgestapte raadsleden begonnen er drie voor zichzelf) is de uitkomst van het debat over de Prins Clausbrug nog niet zeker.