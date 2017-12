Ehsan Jami op lijst Leefbaar Rotterdam

Ehsan Jami is de hoogst genoteerde nieuwe naam op de verkiezingslijst van Leefbaar Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat heeft de partij dinsdagochtend bevestigd. Dinsdag maken ze de hele lijst bekend.

"We zijn erg blij dat Ehsan Jami wil knokken voor onze mooie stad", laat Leefbaar Rotterdam weten.

Afstand van islam

De in Iran geboren Jami (1985) is vooral bekend als oprichter van het Comité voor ex-moslims. Nadat hij in interviews met dagblad Trouw afstand had genomen van de Islam en de profeet Mohammed een "crimineel" en "een verschrikkelijke man” noemde, werd Jami meerdere keren bedreigd. Het door hem opgerichte comité werd een jaar later alweer opgeheven.

Etnische registratie

Waar hij als eerste aan gaat werken, weet de politicus nog niet: Jami wil vooral het geluid en de standpunten van Leefbaar Rotterdam voor het voetlicht brengen. Wel is hij als bestuurskundige momenteel volop bezig te promoveren met een onderzoek naar etnische registratie als beleidsinstrument tegen criminaliteit. “Ik vind het heel erg jammer dat het in Rotterdam niet meer gebruikt wordt. Het is een actueel en belangrijk onderwerp dat leeft onder Rotterdammers. Zij willen zich veilig voelen in hun stad.”

Verkiezingscampagne

Dit jaar gaat onder andere de PVV meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, net als DENK. Jami lijkt zich daar nog weinig zorgen om te maken, integendeel: “Ik concentreer me daar niet eens op. Wij zijn met Leefbaar het originele geluid in Rotterdam. Het is jammer om te zeggen, maar de PVV heeft de afgelopen jaren aan de zijlijn gestaan. Ik denk dat Rotterdammers verstandig genoeg zijn en in te zien dat wij de koers kunnen voortzetten die we hebben ingezet.”

Ook over DENK is hij niet onverdeeld positief. “Het zijn clubs als NIDA en DENK die voor verdeeldheid zorgen en in hun eigen club blijven. Ik ga hen niet kunnen overtuigen dat wij allemaal Rotterdammers zijn, geen Turken, Marokkanen of allochtonen. Nederlanders zijn geen discriminatoir volk. Dat beeld dat zij willen oproepen, dat van de slechte, boze buitenwereld, dat is fout en polariserend. Dat is Leefbaar Rotterdam niet, wij werken juist heel verbindend.”

Verhuizen naar Rotterdam

Jami was eerder lid van de Partij van de Arbeid. Hij zat in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Ook was hij medewerker van politicus Hero Brinkman. Jami moet nog wel naar Rotterdam verhuizen om in de gemeenteraad te mogen plaatsnemen. Hij woont nu nog in Den Haag.