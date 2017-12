Deel dit artikel:











Mag u zo rijden? Foto: Politie Dordrecht

De politie in Dordrecht heeft maandag een absurde aanhouding verricht. Een 39-jarige man werd opgepakt in een open cabrio die helemaal afgeladen was met gestolen tuinmeubilair.

Hij bleek die meubels te hebben gejat uit een tuin aan de Singel. Een getuige belde de politie, omdat hij de manier van vervoeren een nogal gek gezicht vond. Agenten hebben de verdachte aangehouden voor diefstal. Hij kreeg bovendien een bekeuring voor de gevaarlijke manier waarop hij de gestolen spullen vervoerde.