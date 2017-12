Gratis kerstpakketten voor 14 duizend huishoudens in regio

Het is een paar dagen lang keihard werken, maar het goede doel vergoedt alles. Shell Downstream en Unilever pakken deze week samen met de voedselbanken 14 duizend kerstpakketten in.

De twee multinationals doen dat voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken in de regio’s Rotterdam en Haaglanden. De pakketten bevatten voedings- en verzorgingsproducten.

Dinsdagmiddag was er hoog bezoek. Zanger en ambassadeur van de voedselbank Rene Froger pakte het tienduizendste kerstpakket in. "Het is ongelofelijk en waanzin wat hier gebeurt", zegt Froger. "De pakketten zijn dit jaar verdubbeld. Helaas is dit nog steeds nodig. Mensen denken in een huidige economie dat je voedselbanken niet meer zou verwachten en wel zouden verdwijnen. De realiteit is helaas gewoon anders. Er komen steeds meer voedselbanken bij."

Woensdag gaat het laatste kerstpakket de deur uit.