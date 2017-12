Den Dunnen en Steenbergen niet meer in Oranje

De korfbalsters Nadhie den Dunnen en Maaike Steenbergen maken vanaf 1 januari geen deel meer uit van het Nederlands korfbalteam. De twee speelsters van PKC hebben te horen gekregen van bondscoach Wim Scholtmeijer, dat er geen beroep meer op beide krachten wordt gedaan.

Scholtmeijer is van mening dat Steenbergen en Den Dunnen zich de laatste jaren onvoldoende hebben doorontwikkeld. Steenbergen uit Drenthe is bij PKC in Papendrecht bezig aan haar tweede seizoen. De ervaren Den Dunnen speelt al jaren bij PKC en kampte de laatste jaren vaak met fysiek ongemak.

Den Dunnen en Steenbergen komen nog wel in actie voor Oranj tijdens de Korfbal Challenge, eind december in het Topsportcentrum in Rotterdam.