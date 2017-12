Tijdelijke nieuwe plek voor Maassluise basisschool na brand

De leerlingen van basisschool Het Spectrum in Maassluis hebben tijdelijk een nieuwe plek gevonden. Zij kunnen vanaf woensdag terecht in de basisschool Ichthus. Het gebouw van Het Spectrum werd zondag getroffen door brandschade van vuurwerk.

De 140 leerlingen van Het Spectrum krijgen twee dagen les in het gebouw aan de Steenen Dijck. Donderdag vieren de ouders en kinderen het kerstfeest op het IKC Het Balkon aan de Jacob van Heemskercklaan. Speciaal voor het kerstfeest heeft de directie een andere locatie gevonden.

Leerlingen van Het Spectrum zullen vanaf de Fenacoliuslaan per bus naar Ichthus worden vervoerd. De afstand tussen deze twee scholen is meer dan 5 kilometer.

"De brandschade is relatief klein, maar er is veel roet- en rookschade", laat directeur Gisela van Gijn aan RTV Rijnmond weten. "Het gebouw moet professioneel gereinigd worden. Dat zal tot vrijdag duren. Er gaan ook spullen mee die gereinigd moeten worden, vooral uit het lokaal waar de brand was."

Na de kerstvakantie kunnen de leerlingen van Het Spectrum weer terug naar het gebouw aan Fenacoliuslaan. "Misschien dat we voor één klas een andere oplossing moeten verzinnen, maar iedere klas kan dan weer terug naar het eigen lokaal", aldus Van Gijn.