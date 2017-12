KNVB neemt maatregelen tegen Makkelie

De KNVB heeft disciplinaire maatregelen getroffen tegen scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht. Makkelie wordt gestraft omdat hij een flinke som geleend zou hebben van oud-scheidsrechter Jaap Uilenberg.

Uilenberg zit in de scheidsrechterscommissie van de Europese bond UEFA en fungeerde tot voor kort tevens als coach van Makkelie, die afgelopen zomer promotie maakte naar de zogeheten elitegroep van de UEFA. Makkelie had overbruggingskrediet nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.

De KNVB wil niet zeggen om welke maatregelen het gaat. Er is volgens de bond ook geen sprake van strafbare handelingen geweest. ''Maar het spreekt voor zich dat het beeld van een afhankelijkheids- of voorkeursrelatie in deze sterk ongewenst is'', aldus een woordvoerder van de KNVB. De bond heeft het voorval gemeld bij de UEFA.

Makkelie was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.