Kamphuis fluit Feyenoord-Roda JC

Kamphuis in actie in de wedstrijd FC Twente-NEC van vorig seizoen (FOTO ANP)

Jochem Kamphuis fluit komende zondag in de Kuip de wedstrijd tussen Feyenoord en Roda JC. Het allerlaatste duel van Feyenoord in 2017 begint om 16:45 uur.

De scheidsrechter uit Groningen floot dit jaar al eerder een thuisduel van Feyenoord. In september was Kamphuis de arbiter in de door Feyenoord verloren thuiswedstrijd tegen NAC (0-2).

Ed Janssen is zondag de scheidsrechter bij de wedstrijd FC Groningen-Sparta. De wedstrijd begint om 12:30.

Bij Excelsior-FC Twente is zaterdagavond om kwart voor negen de onervaren Richard Martens de scheidsrechter. De arbiter uit Rijsbergen floot pas een wedstrijd in de eredivisie. Toevallig ook een wedstrijd van FC Twente. Op 15 oktober was Martens de leidsman tijdens Willem II - FC Twente.

Stan Teuben fluit vrijdag de laatste wedstrijd dit kalenderjaar van FC Dordrecht. Stan Teuben is bij FC Dordrecht-Jong PSV de leidsman.