Voorlichting over vuurwerk op basisscholen: 'Super confronterend'

Het einde van het jaar nadert, dus dat betekent dat er ook steeds meer illegaal vuurwerk op straat wordt afgestoken. Om slachtoffers onder de jeugd te voorkomen, geven voorlichters in Rotterdam-IJsselmonde 'vuurwerkles' op basisscholen.

Zo kregen leerlingen van de basisschool De Kubus van brandweerman Luuk van den Bulk en politieagente Wilma Visch te horen hoe zij vuurwerk moeten afsteken. Met foto's in een presentatie laten ze zien welke schade vuurwerk kan veroorzaken. "Niet alleen aan materieel, maar ook aan het lichaam. Die foto's zijn super confronterend voor de kinderen", zegt de politieagente. Van den Bulk: "We focussen ons dat de kinderen veilig met vuurwerk omgaan."

Vuurwerk afsteken is tot 31 december verboden, maar er wordt wel afgestoken. "We krijgen diverse klachten binnen. Mensen moeten die blijven melden. Als we meer tijdstippen weten, dan kunnen we als politie er meer tijd insteken", aldus Visch. Van den Bulk zegt dat mensen naar hem toe komen met verhalen over vuurwerkschade: "Van de week spraken we een kind. Dat vertelde dat de scooter van de tante was opgeblazen door vuurwerk. Er was een cobra in de uitlaat gepropt."