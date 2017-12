Deel dit artikel:











Automobilist uit Gorinchem overlijdt na ongeval

Bij een ongeluk in het Gelderse Vuren is een automobilist uit Gorinchem dinsdag om het leven gekomen. De aanrijding was 's ochtends vroeg op een kruispunt.

Twee auto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De 58-jarige man uit Gorinchem overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.